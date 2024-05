Milan-Cagliari: arbitra Simone Sozza

E' stato designato l'arbitro per Milan-Cagliari, sfida valida per la 36^ giornata di Serie A in programma sabato alle 20.45 a San Siro: a dirigere la gara sarà Simone Sozza. Il fischietto di Seregno ha arbitrato una volta i rossoneri in questa stagione: 16 settembre 2023, Inter-Milan 5-1.

Questa la squadra arbitrale completa:

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

IV uomo: TREMOLADA

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI