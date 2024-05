Milan-Genoa: arbitra Prontera

vedi letture

E' stata designata la squadra arbitrale per Milan-Genoa, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A in programma domenica alle 18 a San Siro:

Arbitro: PRONTERA

Assistenti: VIVENZI – MONDIN

IV uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

In questa stagione, il fischietto della sezione di Bologna ha diretto il Milan una sola volta: il 2 gennaio 2024, in occasione degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari a San Siro, match che si è concluso con la vittoria del Diavolo per 4-1 (doppietta di Jovic e reti di Chaka Traoré e Leao).