Milan-Juve, arbitra Chiffi. Al Var Mazzoleni e Paterna

Il Milan scenderà in campo questo sabato pomeriggio contro la Juventus: si gioca a San Siro alle ore 18. Una classica del calcio italiano ma anche una partita molto importante per entrambe le squadre per quanto riguarda la classifica attuale. I rossoneri in particolare non possono permettersi di non vincere, altrimenti rischiano di vedere la vetta della graduatoria allontanarsi ancora di più.

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di campionato che si giocherà nel corso del weekend. Per il big match di Milano è stato scelto il signor Chiffi della sezione di Padova. Al Var ci saranno Mazzoleni e Paterna. La designazione completa:

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA