Milan, un solo precedente con l'arbitro Vincic: due gravi errori l'anno scorso contro lo United

Mercoledì sarà Slavko Vincic a dirigere il match tra Atletico Madrid e Milan. I rossoneri hanno un solo precedente con il fischietto sloveno, purtroppo non molto fortunato, che risale allo scorso anno quando arbitrò la gara di andata degli ottavi di Europa League tra Manchester United e Milan, nella quale commise due gravi errori: prima annullò con il VAR un gol assolutamente regolare a Franck Kessie per un fallo di mano inesistente dell'ivoriano (non c'erano immagini che chiarivano se ci fosse stata o meno l’irregolarità del centrocampista rossonero) e poi non diede il secondo giallo a McTominay per un netto fallo su Krunic al limite dell'area. La sfida di Old Trafford terminò 1-1.