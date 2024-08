Precedenti del fischietto Juan Luca Sacchi con il Milan

Sarà Juan Luca Sacchi, 40 anni, della sezione di Macerata a dirigere il match fra Parma e Milan in programma sabato alle 18.30 al Tardini. Accanto al fischietto marchigiano ci saranno i due assistenti Cecconi e Fontemurato, il quarto Piccinini e la coppia Marini – Fabbri al VAR.

Sacchi e il Milan si incroceranno per la quinta volta. Il bilancio è in perfetto equilibrio: due successi rossoneri e due sconfitte, di cui una con diverse polemiche. Le due vittorie sono arrivate a Genova (contro il Genoa) per 3 a 0 nel 2021 e nella gara casalinga contro l’Empoli nella scorsa stagione. I due KO sono arrivati entrambi a San Siro: nel 2021 in Milan – Sassuolo (1-2) e la scorsa stagione quando l’Udinese vinse 1-0 grazie a un rigore molto generoso assegnato dal fischietto marchigiano per un contatto fra Adli ed Ebosele.

Con il Parma sono 9 i precedenti e il bilancio è praticamente in parità: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per i ducali.

In Serie A Sacchi ha fatto il suo esordio il 24 maggio 2015 in Chievo Verona – Atalanta: in totale ha diretto 55 gare estraendo 219 cartellini gialli, 8 rossi e assegnato 15 penalty.

Valentino Cesarini