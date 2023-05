Verso Milan-Lazio, arbitra Rapuano: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sarà Antonio Rapuano l'arbitro di Milan-Lazio, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A in programma sabato pomeriggio a San Siro. Il fischietto di Rimini dirigerà per la quinta volta in stagione i rossoneri, che sotto la sua guida hanno ottenuto due vittorie e un pareggio perdendo soltanto in Coppa Italia contro il Torino.