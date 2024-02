Verso Monza-Milan, arbitra Colombo: esordio assoluto con il Milan. I suoi numeri

La partita di questa sera tra Monza e Milan, in programma alle 20.45 all'U-Power Stadium (Brianteo), è stata assegnata alla direzione dell'arbitro Andre Colombo della sezione di Como. Una designazione inedita per i rossoneri che per la prima volta incroceranno il fischietto lariano. Diverso il discorso per la squadra brianzola che ha già arbitrato la squadra di Palladino in un precedente, curiosamente contro l'Inter, l'altra squadra milanese. Era la prima giornata di questo campionato e i nerazzurro vinsero 2-0 a San Siro contro il Monza.

A livello globale, quella di questa sera sarà la ventiseiesima sfida di Serie A diretta dal signor Colombo che ha cominciato la sua carriera nel massimo campionato nella stagione 2021/2022. Nel corso di questo campionato ha già diretto dieci partite. In totale, in carriera in Serie A, ha sventolato 130 cartellini gialli e solamente 3 cartellini rossi. Basso anche il conto di rigori concessi: tre.