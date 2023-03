Verso Udinese-Milan, gara affidata a Doveri: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Udinese-Milan, incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 alla Dacia Arena. Il fischietto della sezione di Roma 1 ha diretto per ventisei volte una gara del Milan: nei precedenti i rossoneri hanno ottenuto quindici vittorie e sette pareggi, perdendo in quattro occasione. L'ultimo precedente con Doveri alla guida risale al 22 maggio 2022, quando il Milan riuscì a vincere 3-0 in casa del Sassuolo conquistando il diciannovesimo Scudetto della propria storia.