AcMilan - Chievo-Milan, l'analisi sugli avversari: il trend gialloblu

Il Chievo non trova il gol da quattro partite consecutive in Serie A e non conquista i tre punti da 7 partite. In questa stagione ha vinto solo una partita in campionato, contro il Frosinone: era dalla stagione 2002/03 che una squadra di Serie A otteneva un solo successo nelle prime 26 gare di campionato. Il Chievo è inoltre il peggior attacco del campionato con 19 reti realizzate in 26 partite. Nell'ultimo incontro di campionato ha perso 3-0 contro il Torino, mentre l'ultima gara giocata in casa i gialloblu hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa