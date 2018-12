Acmilan - Europa League, i risultati delle rivali: Olympiakos

Non è andato oltre al pari l'Olympiacos sul campo dello Xanthi. Alla Skoda Xanthi Arena, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con il sinistro di Sarpong deviato nella propria porta da Vukovic. È lo stesso difensore serbo, però, a ristabilire la parità al 76' grazie ad un colpo di testa sottomisura sul cross dalla destra di Fortounis. Nel finale è arrivato anche il rosso per Podence, che ha costretto i biancorossi a chiudere la sfida in inferiorità numerica. Con questo risultato la squadra di Martins (27 punti) viene scavalcata dall'Atromitos (28 punti), perdendo sempre più contatto dalla vetta (distante 8 lunghezze).