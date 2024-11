Allenamento al mattino per la Juventus in vista del Milan

Prosegue la settimana di allenamenti della Juventus al Training Center, in avvicinamento alla sfida di sabato 23 novembre 2024 contro il Milan, la prima dopo la terza sosta stagionale dedicata agli impegni delle rispettive Selezioni e valida per la tredicesima giornata di Serie A.

IL REPORT DI IERI

La squadra ha svolto una partitella con l'Under 17. Sono rientrati quasi tutti i giocatori impegnati in Nazionale, eccezione fatta per Yildiz e Koopmeiners, in campo ieri sera rispettivamente con Turchia e Olanda e oggi a riposo, e per Danilo, in campo nella notte italiana con il Brasile, di rientro in queste ore a Torino.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Il gruppo si troverà nuovamente al mattino alla Continassa, a due giorni dal match in trasferta contro i rossoneri in programma alle ore 18:00.