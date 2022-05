Atalanta, assente Toloi: possibile la difesa a quattro

MilanNews.it

Come riporta oggi il Corriere dello Sport in edicola, l'Atalanta si sta preparando per la trasferta di San Siro di domenica pomeriggio. Gasperini deve fare i conti con le assenze si Toloi e Pezzella su tutti: mancanze che stanno portando il tecnico bergamasco a optare per una difesa a quattro invece della canonica a tre. In questo modo gli esterni, che dovrebbero essere Zappacosta e Mahele, vengono arretrati come terzini al fianco di Demiral e Djimsiti. Con il recupero di Zapata e il buon momento di Muriel, Gasperini potrà decidere nei prossimi giorni come schierare il suo reparto offensivo che si presenta al completo.