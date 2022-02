Atalanta, Gasperini: "Non respiriamo pessimismo. A Zingonia c'è una bolla diversa"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso in conferenza stampa pre Olympiacos sul presunto pessimismo in casa bergamasca: "Noi questo pessimismo non lo respiriamo. Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi. Ma non riguarda noi. A Zingonia forse viviamo in una bolla diversa, non respiriamo questa negatività. Muriel sta bene, siamo tutti fiduciosi".