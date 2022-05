Atalanta, Pessina a DAZN: "Il Milan ha meritato di vincere, ma prima del gol di Leao c'era fallo su di me"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato queste parole a DAZN dopo il match contro il Milan:

Sulla partita: "E' stata giocata bene da tutte e due le squadre. Era fallo su di me prima del gol di Leao, non so perchè non lo hanno dato l'arbitro o il VAR. Il Milan ha giocato benissimo e ha meritato di vincere, ma non capisco come si fa a non fischiare quel fallo".

Sull'Europa: "L'ultima partita sarà decisiva, ma siamo consapevoli che è stata una stagione in cui abbiamo avuto delle difficoltà. L'Europa è il nostro obiettivo, se non ci riusciremo inizieremo il prossimo campionato puntando ad arrivare più in alto".

Sui tifosi: "Ci sono sempre vicini, sentiamo sempre il loro calore. Ce l'hanno dimostrato anche oggi. Oggi l'atmosfera allo stadio era bellissimo, anche da avversario è bellissimo giocare partite così".