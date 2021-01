Atalanta, seduta di scarico per chi ha giocato ieri contro l'Udinese

Il sito ufficiale dell'Atalanta, prossimo avversario del Milan in campionato, ha pubblicato il racconto dell'allenamento odierno dei nerazzurri: "Archiviato il recupero con l’Udinese, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita contro il Milan in programma alle 18 di sabato 23 gennaio allo stadio Meazza di Milano per la 19ª giornata della Serie A TIM 2020/2021. Squadra divisa in due gruppi, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, Pašalić si è allenato a parte. Domani, venerdì 22 gennaio, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".