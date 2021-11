Atl.Madrid, Gimenez: "Ibra? L’età mente, è fondamentale per il Milan"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "L’età mente. Io sono sempre stato precoce nel calcio e sono cresciuto ripetendo che non si gioca con la carta d’identità in mano. Ibrahimovic è un giocatore in condizioni fisiche perfette ed è fondamentale per il Milan, lo sappiamo molto bene. Il suo livello attuale non mi sorprende perché è il riflesso di una carriera straordinaria".