Atletico Madrid, contro il Milan dovrebbe tornare in campo Koke

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, domani sera nella gara di Champions League contro il Milan, Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, dovrebbe tornare a giocare: il giocatore spagnolo, reduce da un problema fisico, è rimasto in panchina contro l'Alaves in Liga, ma dovrebbe trovare un posto in formazione contro i rossoneri.