Azmoun fa tremare la Roma: "Il mio infortunio è grave"

Il Milan e la Roma si affronteranno nei quarti di finale di Europa League. Un derby italiano che si disputerà in primo atto a San Siro tra meno di tre settimane, l'11 aprile, e in seconda battuta allo Stadio Olimpico, esattamente sette giorni dopo. Da qui agli impegni sia Stefano Pioli che Daniele De Rossi fanno gli scongiuri per evitare che le loro squadre siano colpite da infortuni gravi. Non è andata benissimo a Sardad Azmoun, attaccante iraniano giallorosso, che ha riportato un problema fisico durante la partita della sua nazionale un paio di giorni fa.

Azmoun ha parlato ai media iraniani, come riporta Radio Romanista, e ha commentato con parole che fanno spaventare la Roma: "Il mio infortunio è grave. Devo fare una risonanza magnetica ma sono certo di avere uno stiramento al tendine del ginocchio". Come riportato, Azmoun è atteso a Roma nelle prossime ore dove dovrà svolgere gli esami strumentali: solo allora si potrà fare una diagnosi completa e ipotizzare i tempi di recupero del calciatore.