Benevento, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan

Il sito ufficiale del Benevento riporta il racconto dell'allenamento odierno della squadra di Pippo Inzaghi in vista del gara di sabato in casa del Milan: "Continuano gli allenamenti in casa Benevento in vista del match di sabato prossimo contro il Milan. Questa mattina, sul manto erboso del "C. Vigorito", i giallorossi sono stati impegnati in esercitazioni tattiche e partita finale. La preparazione proseguirà nella giornata di domani. In mattinata, ultima sessione di lavoro nel Sannio, nel pomeriggio partenza per la città meneghina".