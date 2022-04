Bologna, microfrattura per Soriano nella sfida contro il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Per Roberto Soriano la stagione 2021/22 potrebbe essersi già conclusa: il centrocampista ha rimediato contro il Milan una microfrattura che causa dolore al solo calzare della scarpa, scrive oggi Il Resto del Carlino. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, staff medico e tecnico decideranno il da farsi e si confronteranno con il giocatore. Non è da escludere che il club decida di mandare il capitano in infermeria per curarsi e recuperare a pieno dall'infortunio.