Bologna, Mihajlovic: "Schouten ci sarà domani. Dominguez? Vediamo oggi come va in allenamento"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato oggi in conferenza stampa anche delle condizioni di alcuni suoi giocatori in vista della sfida di domani contro il Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Come sta Dominguez? Se non ci fosse, sposteresti Medel davanti?

"Un'altra soluzione qual è? Vediamo oggi come va in allenamento. Ha un fastidio al soleo. Se non c'è lui l'unica soluzione è quella di avanzare Medel e schierare Binks in difesa".

Schouten come sta?

"Ha fatto ieri il primo allenamento, quindi non è al massimo. Ci sarà, ma sappiamo che ha mezz'ora nelle gambe. Speriamo che nessuno si faccia male... La vita si vive con le difficoltà e noi purtroppo siamo abituati a questo da un po' di tempo. Il suo recupero è importante per noi perché ci garantisce una soluzione in più".

Quali sono le condizioni di Dijks?

"Si sta allenando bene e sta bene. Abbiamo tre partite ravvicinate quindi sicuramente giocherà. Dove abbiamo possibilità di cambiare, cambieremo".