Bologna, seduta tattica in vista del Milan. Mbaye in gruppo

Come riporta il sito ufficiale del Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato (sabato alle 15), la squadra rossoblu ha svolto oggi una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Ibrahima Mbaye si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato invece per Gary Medel. Domani, giorno di vigilia della sfida casalinga contro i rossoneri, per i ragazzi di Mihajlovic è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse.