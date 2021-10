Bologna, Theate: "Tifosi? Vogliamo ripagarli nella gara di domani con il Milan"

Insieme a Sinisa Mihajlovic, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, era presente anche il giovane giocatore del Bologna Arthur Theate. Queste le sue paroleIl primo periodo qui è stato davvero bello, sia con la squadra che con lo staff e i tifosi. Ho sentito la fiducia di tutti. Dobbiamo continuare a lavorare, per migliorare in campionato e crescere personalmente. In Nazionale è stato emozionante, sono stato contento di essere convocato in Nazionale maggiore ma ora penso solo alla partita di domani".

Cosa ha creato da subito questo feeling con i tifosi?

"Come ha detto il mister, ci sono sempre vicini, è molto importate il loro supporto. Vogliamo ripagarli domani visto che a Udine e a Empoli non siamo riusciti a portare a casa il risultato che meritavano visti anche i tanti km fatti per seguirci".