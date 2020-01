Brescia, Corini sul Milan: "Squadra in salute grazie ad Ibra"

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato così in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan: "La squadra ha dimostrato la cattiveria anche domenica, purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Domani affrontiamo una squadra in salute che ha trovato un gran calciatore (Ibrahimovic, ndr). Dobbiamo continuare il nostro percorso, per cercare di fare risultato - riporta tuttomercatoweb.com -. Che Milan mi aspetto? Ci aspettiamo due sistemi di gioco e anche la scelta sul giocatore ci farà capire come Pioli vorrà approcciare il match. È una squadra molto aggressiva, quando arrivano sugli esterni spingono molto. Hernandez è un gran finalizzatore, hanno interpreti di valore".