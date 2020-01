Cagliari, Maran avverte il Milan: "Vogliamo cancellare gli ultimi risultati"

"Il campo dice che dobbiamo subito tornare a fare male agli avversari come sempre fatto, bisognerà essere bravi contro una squadra in continua evoluzione che sta cambiando anche in virtù dell'acquisto di Ibrahimovic. Bisognerà essere bravi a leggere la partita nel migliore dei modi". Parole e pensieri di Rolando Maran, allenatore del Cagliari che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro il Milan, l'ultima del girone d'andata.

Come l'ha preparata?

"Ci siamo allenati pensando a noi stessi, siamo pronti a leggere la partita di momento in momento. Bisognerà stare vicini come reparti, stare sugli scarichi e dare le giuste coperture. E' una partita in cui le distanze saranno importanti in entrambe le fasi di gioco".

Ha rivisto il suo vecchio Cagliari questa settimana?

"Questa squadra vuole cancellare gli ultimi risultati, ora bisogna andare in campo per portare a casa il risultato".