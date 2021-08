Cagliari, Semplici in conferenza: "Il Milan si è rinforzato molto sul mercato, sappiamo che sarà difficile"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, interverrà in conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida dei rossoblù contro il Milan, in programma domani sera alle 20.45 a San Siro.

Dopo la sfida con lo Spezia ha detto che mancava un po' di autostima: i suoi ragazzi hanno trovato un po' di sicurezze in più?

"Io me lo auguro, è un aspetto su cui abbiamo cercato di lavorare a livello di mentalità e gioco, ci siamo preparati spero al meglio per questa partita".

Ceppitelli: in panchina per scelta tecnica o fisica?

"Luca lo considero uno dei titolari, a seconda delle partite faccio delle scelte. La settimana prima dell'inizio del campionato ha avuto qualche problemino fisico, ma lo abbiamo voluto tenere a tutti i costi, è un giocatore importante per noi".

Mercato: con l'uscita di Simeone, Farias domani sarà una possibilità almeno in panchina?

"Farias fa parte dell'elenco a disposizione. Sul mercato ripeto quel che ho detto una settimana fa, mi auguro che a ogni uscita corrisponda un'entrata entro martedì".

Qual è la condizione fisica della squadra?

"Penso sia buona, difficile fare delle percentuali ma stiamo bene. Abbiamo lavorato sulla fase di non possesso dove abbiamo fatto degli errori contro lo Spezia che mi auguro di non vedere. Il Milan punta ai primi posti, sappiamo che è costruita per grandi obiettivi. Noi abbiamo lavorato sullo specifico per l’avversario che affrontiamo domani".

Simeone andrà sostituito con un giocatore simile a Pavoletti?

"Vorremmo un certo tipo di attaccante, ma bisogna capire cosa il mercato ti può presentare: in primis andremo a vedere anche l’aspetto umano, non c’è una grande scelta e dovremo prendere dei giocatori che ci faranno crescere dal punto di vista tecnico e caratteriale".

Radunovic è pronto per l'esordio?

"Me lo auguro: Boris è fermo da tempo ma siamo fiduciosi in lui e ha grande potenziale. Ovviamente dispiace per l'infortunio di Alessio".

Com’è cambiato il Cagliari che ha pareggiato a MIlano qualche mese fa e quello attuale?

"Siamo cambiati, ma anche loro: il Milan si è rinforzato molto sul mercato. Sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo anche la consapevolezza di avere certe caratteristiche per fare bene".

Dragusin e Caceres completano la difesa?

"Io ancora non li ho visti (ride ndr), ma è chiaro che se dovessero arrivare sono due giocatori importanti. Al mercato pensano Capozucca e presidente".

Ha avuto rassicurazioni sulla permanenza di Nandez?

"Nahitan è determinante, mi auguro possa rimanere perché è un giocatore importante: con lo Spezia ha fatto una partita intensa, quasi impensabile per i pochi allenamenti e l’assenza di amichevoli. Spero possa continuare qua a Cagliari".

Ci saranno dei ragazzi che possono essere chiamati dalla Primavera per questa partita?

"C’è grande attenzione sui ragazzi che giocano in Primavera, Cavuoti ma non solo. Porteremo con noi il portiere della Primavera (D’Aniello ndr) che si sta già allenando con noi e siamo contenti di questo".

Un commento sulla convocazione di Carboni in Under 21?

"Siamo contenti per lui, è cresciuto molto e se lo merita. All’inizio aveva avuto dei problemi tra covid e qualche partita in Primavera per recuperare: in poche partite si è guadagnato il posto da titolare e l’attenzione del CT Nicolato. Questo ci riempie di orgoglio".

