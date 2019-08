Cesena, sabato contro il Milan in campo con la nuova maglia

Spazio alle nuove divise del Cesena sulla prima pagina del Corriere Romagna in edicola che titola: “La nuova divisa del Cesena debutta sabato contro il Milan”. Le prime due sono legate alla tradizione (maglia e calzettoni bianchi, pantaloncino nero per la prima, colori invertiti per la seconda), mentre sarà tendente all’azzurro la terza. Giallo fosforescente invece per i portieri. Classico è il colletto che richiama nel disegno le storiche maglie del passato e presenta tre elementi caratteristici: sul retro l’ormai noto “Dai Burdel”, all’interno la scritta “Capitolo 79” e il pattern con motivi bianconeri che caratterizzeranno l’immagine coordinata del Cesena in questa stagione.