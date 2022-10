Champions League, alle 18:45 c'è Salisburgo-Chelsea: le formazioni ufficiali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra poco più di un'ora, esattamente alle 18:45, Salisburgo e Chelsea scenderanno in campo alla RedBull Arena nella gara che sarà valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e che sarà decisiva per le sorti del gruppo del Milan. Ecco, di seguito, le scelte dei due allenatori:

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic; Okafor, Adamu. All.: Jaissle.

CHELSEA (3-4-1-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Pulisic, Jorginho, Kovacic, Sterling; Gallagher; Havertz, Aubameyang. All.: Potter.