Champions League, la lista del Liverpool: i Reds primi avversari del Milan

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa del Liverpool che sarà la prima avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Alisson Becker

Vitězslav Jaroš

Caoimhin Kelleher

DIFENSORI

Joe Gomez

Wataru Endo

Virgil van Dijk

Ibrahima Konaté

Kostas Tsimikas

Andy Robertson

Amara Nallo

Trent Alexander-Arnold

CENTROCAMPISTI

Dominik Szoboszlai

Alexis Mac Allister

Federico Chiesa

Curtis Jones

Ryan Gravenberch

Tyler Morton

Thomas Hill

Trey Nyoni

ATTACCANTI

Luis Díaz

Darwin Núñez

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Diogo Jota