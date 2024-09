Champions League, la lista Uefa ufficiale del Girona

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa del Girona che sarà la penultima avversaria della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Paulo Gazzaniga

Pau López

DIFENSORI

Miguel Gutiérrez

Arnau Martinez

David López

Juanpe

Alejandro Francés

Daley Blind

Ladislav Krejčí

CENTROCAMPISTI

Donny van de Beek

Viktor Tsygankov

Yáser Asprilla

Arnaut Danjuma

Oriol Romeu

Yangel Herrera

Jhon Solís

Iván Martín

Cristian Portu

ATTACCANTI

Cristhian Stuani

Abel Ruiz

Bojan Miovski

Bryan Gil