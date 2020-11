Come sta il Lille? Tre pareggi consecutivi tra campionato e coppa

Come sta il Lille? I francesi, com'è noto, hanno vinto la prima gara del girone di Europa League contro lo Sparta, pareggiando poi al Pierre-Mauroy con il Celtic. In Ligue 1 il LOSC è attualmente secondo con 19 punti, due in meno del PSG, ma è reduce da due pareggi consecutivi: l'1-1 contro il Lione di domenica e quello col Nizza della settimana precedente. Sono dunque tre gli X consecutivi per i transalpini tra campionato e coppa.