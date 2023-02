Conte: "Ho sentito diverse volte Pioli, quello che ha fatto con il Milan è incredibile"

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Milan parlando anche di Stefano Pioli: "Mi è capitato diverse volte di mandare messaggi e di complimentarmi con allenatore che mi hanno vinto e che mi hanno battuto: è una forma di rispetto dare merito a chi ha dimostrato di essere il migliore. Stefano ha avuto un percorso molto lungo prima di arrivare alla vittoria, sono sicuro che lui la meritasse molto molto prima. Quello che ha fatto l'anno scorso col Milan è qualcosa di incredibile: non se l'aspettava nessuno e invece hanno creato la giusta compazzattezza, alchimia e organizzazione per vincere il campionato. Mi sono sentito in dovere di scrivergli. Ci siamo visti durante Italia-Inghilterra e gli ho ribadito i miei complimenti, perché il Milan l'anno scorso ha veramente fatto qualcosa di eccezionale".