Conte operato: l'allenatore del Tottenham vuole tornare per la Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Tottenham Antonio Conte, avversario del Milan in Champions tra meno di due settimane, è stato operato di colecistite nella giornata di ieri, come annunciato in una nota del club inglese. Come riporta oggi il Corriere dello Sport per riprendersi da un'operazione del genere è necessario un periodo dalle 2 alle 6 settimane di riposo. L'allenatore italiano si è già posto come obiettivo il ritorno sulla panchina il 14 febbraio a San Siro, in occasione della gara di andata contro il Milan. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.