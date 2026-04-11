Contro l'Udinese servirà un attacco incisivo: gli ultimi dati dei bianconeri sui clean sheet

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Oggi pomeriggio il Milan ospiterà l'Udinese. Il club friulano non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025.

LE ULTIME

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan deve ripartire subito: obiettivo battere, sabato a San Siro, l'Udinese per rinsaldare il piazzamento Champions. Nei primi giorni di allenamento a Milanello, Matteo Gabbia è tornato a lavorare regolarmente con i compagni e sarà, dunque, disponibile per la sfida ai friulani. Sarà un Milan che potrebbe davvero cambiare il proprios schieramente in campo. Con un'ipotetica difesa a 4, a destra si potrebbe vedere dal primo minuto Athekame al posto di uno stanco Saelemaekers, mentre la coppia in difesa potrebbe essere formata da Gabbia (ad oggi leggermente in avanti rispetto a De Winter) e Pavlovic. A sinistra Bartesaghi più di Estupinan. A centrocampo ecco la fisicità di Loftus-Cheek che potrebbe aggiungersi al duo Modric-Rabiot. In avanti, la coppia Nkunku-Fullkrug non ha funzionato: con l'Udinese potrebbero tornare dal primo minuto Leao e Pulisic, ma occhio alla candidatura di Gimenez.

Infatti, stando a quanto riferito da Sky Sport, in vista di sabato Allegri avrebbe provato anche il tridente in attacco con Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, mentre come punta centrale si sono alternatati Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug. Al momento il messicano è favorito sul tedesco per partire dal primo minuto. Con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3, l'obiettivo del tecnico livornese è quello di dare nuovo smalto all'attacco del Milan che sta segnando poco con le sue punte nell'ultimo periodo (l'ultima rete di un attaccante rossonero risale a più di un mese fa). Per il resto, da segnalare la presenza in gruppo anche di Matteo Gabbia che è quindi recuperato e sarà a disposizione per l'Udinese.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it