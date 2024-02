De Ketelaere ritrova il Milan da avversario, Gasperini: "È il miglior Charles, ha preso fiducia"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Milan e fare il punto sulla stagione. Queste le sue dichiarazioni sulla crescita del grande ex dell'incontro, Charles De Ketelaere: "È il miglior De Ketelaere di questo momento, ha margini ma ha intrapreso la strada giusta. Ha preso fiducia, questo è già un bel segnale".

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it