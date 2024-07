Kovacic e Gvardiol raggiungono il City negli States: disponibili per l'amichevole contro il Milan

vedi letture

Il sito ufficiale del Manchester City annuncia: "Josko Gvardiol e Mateo Kovacic si uniranno alla squadra del Manchester City a New York per la seconda tappa del tour USA 2024. Ai due croati è stato concesso un periodo di riposo supplementare dopo aver disputato gli Europei in estate. Ora si incontreranno con Pep Guardiola e i loro compagni di squadra in vista della seconda partita con il Milan allo Yankee Stadium di New York il 27 luglio. Il City si sposterà poi a Orlando, dove affronterà il Barcellona al Camping World Stadium il 30 luglio, prima della partita finale contro il Chelsea all'Ohio Stadium il 3 agosto".

I due calciatori della Nazionale croata si aggiungono al resto della squadra già presente in America e che il 24 luglio sfiderà il Celtic in amichevole. Questi i giocatori della rosa di Pep Guardiola presenti negli Stati Uniti, dopo l'arrivo dei due croati:

Kalvin Phillips, Erling Haaland, Jack Grealish, Stefan Ortega Moreno, Ederson, Maximo Perrone, Scott Carson, Oscar Bobb, Jacob Wright, Jahmai Simpson-Pusey, Jadel Katongo, Joel Ndala, Tom Galvez, Nico O’Reilly, Mahamadou Susoho, Justin Oboavwoduo, Luke Mbete, Jaden Heskey, Rico Lewis, Callum Doyle, James McAtee, Amar Fatah, Stephen Mfuni, Micah Hamilton, Lakyle Samuel, Ben Knight, Josh Wilson-Esbrand, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic.