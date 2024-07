Il capitano del Parma Delprato parla già della sfida contro il Milan del 24 agosto

Il capitano del Parma Enrico Delprato ha parlato a Sky Sport dal ritiro della società gialloblù soffermandosi sull'inizio del prossimo campionato e sulla sfida che non vede l'ora di giocare alla sua prima esperienza in Serie A. Queste le parole del difensore ducale:

"Le prime tre partite di campionato saranno contro Fiorentina, Milan e Napoli, quindi saranno sfide subito molto difficili ma anche molto motivanti. C'è curiosità di affrontare la Serie A visto che per molti di noi sarà la prima volta, lo faremo con serietà e in modo propositivo ben sapendo che le squadre avversarie sono tutte di livello molto alto", ha spiegato Del Prato.

Quale sarà la partita che non vede l'ora di giocare o che ha sempre sognato di giocare?

"Sono tante le partite che non vedo l'ora di giocare... Per me però, essendo di Bergamo, giocare contro l'Atalanta in città sarà molto emozionante. Purtroppo dovrò aspettare fine campionato visto che sarà l'ultima gara della stagione".

Il gruppo crociato a disposizione di mister Pecchia nel frattempo prosegue nella propria preparazione estiva a Collecchio, con la squadra che è oramai quasi al completo dopo i rientri dei nazionali. All'appello mancano soltanto Bernabé, impegnato con la propria Nazionale ai Giochi Olimpici, e Benedyczak, giocatore ancora alle prese col recupero dall'infortunio dello scorso anno.