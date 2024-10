Domani si gioca Milan-Brugge: il programma dei belgi

Il Milan domani torna a giocare in Champions League: dopo essere tornati in carreggiata in campionato con una vittoria sofferta e di sacrificio contro l'Udinese, con i rossoneri rimasti in dieci uomini dalla metà del primo tempo, la squadra di Paulo Fonseca ora deve rialzare la testa anche in Champions League dopo 0 punti in due partite. A San Siro, nella gironata di domani, arrivano i belgi del Club Brugge che al momento sono con tre punti nella classifica del girone unico.

Questo il programma del Club Brugge per la giornata di domani:

ATTIVITÀ CLUB BRUGGE

Ore 17.45 conferenza sala stampa San Siro

18.30 allenamento a San Siro