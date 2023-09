Dortmund, si ferma Sabitzer. Il ds: "Starà fuori per alcuni giorni"

Nell'altra partita del girone di Champions League del Milan, il Psg ha battutto il Borussia Dortmund per 2-0. Nel corso del confronto la squadra tedesca ha perso per un infortunio muscolare il nuovo acquisto Marcel Sabitzer. Il ds dei gialloneri ed ex capitano Sabastian Kehl ha parlato così nel post partita secondo quanto riportato da Ruhr Nachrichten: "Marcel ha un infortunio muscolare e sarà sicuramente fuori per alcuni giorni". Il 4 ottobre il Milan visiterà il Borussia al Signal Iduna Park per la seconda giornata di Champions: l'austriaco avrà due settimane per provare a recuperare.