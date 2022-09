Empoli, alle 12.30 parla Zanetti. In mattinata seduta a porte chiuse pre Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca soltanto un giorno ad Empoli-Milan, gara valida per l'ottava giornata di Serie A in programma domani sera allo Stadio Castellani. Paolo Zanetti, allenatore degli azzurri, interverrà in conferenza stampa nella giornata odierna per presentare la sfida con i rossoneri a partire dalle ore 12.30, preceduta da un allenamento a porte chiuse al Sussidiario.