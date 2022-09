MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal sito ufficiale dell'Empoli, la squadra di Zanetti "tornerà al lavoro nel pomeriggio di lunedì, alle 15.30 al Sussidiario" in vista della sfida contro il Milan, prevista per sabato 1 ottobre alle 20.45 al "Castellani".