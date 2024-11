Empoli, D'Aversa: "Leao grandissimo giocatore con qualità importanti, forse potrebbe determinare di più"

Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato così in conferenza stampa in vista della partita domani contro il Milan:

Come sta la squadra?

"Zurkowski non figura tra i convocati, così come De Sciglio. I tre che sono rientrati l'altro giorno hanno lavorato e hanno migliorato la condizione fisica. Il rientro ad esempio di Anjorin lo abbiamo accelerato. Tra i convocati ci sono anche ragazzi della Primavera oltre a quelli che si allenano con noi regolarmente. Siamo in emergenza, soprattutto a centrocampo e occorre fare valutazioni sia sulla partita di domani sia quelle successive. Il minutaggio è migliorato, ma non sono ancora disponibili per novanta minuti. Per cui mi riservo di decidere all'ultimo".

Domani la partita si presenta da sola probabilmente, ma questo Empoli ci proverà.

"Dobbiamo cercare di uscire da San Siro con un risultato positivo, la squadra deve essere determinata e concentrata. E soprattutto dobbiamo essere propositivi e avere personalità quando la palla ce l'abbiamo noi. Se noi facciamo tutto al 100% può anche non bastare, ma non dobbiamo recriminare su nulla contro una squadra così forte. Il Milan è sulla carta più forte di noi, ma il bello del calcio è che quando si va in campo ci si misura anche con avversari migliori. Bisogna andare lì con coraggio".

Cosa ne pensa di Leao?

"Leao è un grandissimo giocatore, posso dare un giudizio ma non posso entrare nelle dinamiche dell'altra squadra. Normale che ci siano delle attese, ha qualità importanti e forse potrebbe determinare di più. Certamente mi auguro che possa farlo dal turno successivo. Per dare dei giudizi poi si devono allenare i giocatori".