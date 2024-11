Empoli, le parole di D'Aversa dopo l'Udinese. Sabato la sfida al Milan

L'Empoli sarà il prossimo avversario del Milan in campionato, sabato 30 novembre alle ore 18 a San Siro, nel match valevole per la quattordicesima giornata. Oggi i toscani hanno pareggiato 1-1 in casa contro l'Udinese nel penultimo posticipo del 12° turno. Il tecnico Roberto D'Aversa ha parlato così in conferenza stampa.

Risultato soddisfacente per voi?

"Sono soddisfatto del risultato ma non pienamente. Di fronte avevamo una squadra che ha avuto tanto possesso palla, noi nel primo tempo siamo stati bravi a non concedere nulla a una squadra forte che ha reso la vita difficile all'Atalanta. Quando si pareggia non c'è mai soddisfazione totale, ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché c'era tanto strapotere dell'Udinese dal punto di vista fisico"



Come giudica la gara di Cacace?

"Cacace ha fatto molto bene, numericamente siamo veramente pochi, ha dimostrato di poter giocare in una zona comfort. Era più largo rispetto al trequarti solito".

Grande gara di Ismajili, ma c'è qualche rimpianto per il secondo tempo?

"Continuiamo a parlarne poco di Ismajili perché c'è il rischio di non trovarcelo a gennaio. Ci sono giocatori che sono rientrati da infortuni e hanno accelerato il rientro, si possono avere delle difficoltà. Detto questo, non avendo la possibilità di fare i cambi con le stesse caratteristiche, ci sta di doverti abbassare per sopperire allo strapotere fisico dell'Udinese".

Avete conquistato un punto che ha mosso la partita.

"Abbiamo mosso la classifica e questo ci gratifica, ma non siamo completamente soddisfatti. Bisogna analizzare a mente fredda quanto ci sia stata la bravura dell'Udinese e quanto ci sia stata la non volontà nostra"

Come può definire i suoi ragazzi con un aggettivo?

"Sono stati encomiabili, per le difficoltà che c'erano"

Alcune situazioni offensive nel primo tempo potevate leggerle meglio?

"Ci sono state situazioni in cui potevamo fare meglio, ma la partita la voglio rivedere. Questo aspetto va migliorato, già in passato abbiamo avuto palle-gol ma non abbiamo fatto la scelta giusta. Può succedere e quando un giocatore entra e sbaglia un passaggio glielo dobbiamo concedere. L'ambiente deve aiutarlo"

Avete un Pellegri in grande forma.

"In questo momento Pellegri sta facendo prestazioni importanti. Non solo per il gol, ma anche sotto l'aspetto difensivo. Lui è la dimostrazione che nel calcio moderno si possono fare entrambe le fasi, lui sta dimostrando di essere lucido nonostante la mole di lavoro che fa. Sta bene, lavoriamo affinché possa continuare"