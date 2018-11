Europa League, i risultati delle rivali del Milan

Due pareggi (uno del Milan), una vittoria e una sconfitta. È stato questo il resoconto delle quattro squadre del Gruppo F di Europa League. Vediamo nel dettaglio gli incontri.

OLYMPIACOS

Successo prezioso per l'Olympiacos, che al Peristeri Stadium di Atene supera per 2-1 l'Atromitos. Padroni di casa in vantaggio al 43' con il tap-in vincente di Koulouris. La reazione della squadra di Martins arriva nella ripresa: prima con il tocco sottomisura di Camara, poi (al 93') con il colpo di testa di Vukovic che regala il successo ai biancorossi. Con questo risultato l'Olympiacos (terzo) accorcia in classifica proprio sull'Atromitos (secondo), portandosi ad un solo punto di distanza.

F91 DUDELANGE

Come per il Milan, anche per il Dudelange il finale ha contorni beffardi. È il 91', infatti, quando gli uomini di Dino Toppmöller si fanno raggiungere dal Victoria Rosport. Il 2-2 finale lascia l'amaro in bocca al Dudelange, capace di ribaltare in 5' (gol di Sinani e Turpel) il vantaggio iniziale di Hartmann. E in pieno recupero ecco il pari di Feltes, che non permette al Dudelange (23 punti) di accorciare le distanze sulla capolista Jeunesse Esch (a quota 29).

REAL BETIS

Dopo la clamorosa vittoria del Camp Nou dello scorso weekend, il Real Betis non supera l'esame Villarreal. All'Estadio de la Ceramica gli uomini di Setien subiscono l'uno-due dei padroni di casa (52' e 54') firmato da Moreno e Chukwueze. A nulla serve lo splendido sinistro dal limite di Lo Celso, che rende meno amaro il 2-1 finale. In classifica il Real Betis resta a 16 punti, a quattro lunghezza dalla zona-Europa.