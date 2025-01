Eurorivali, il Girona domani sfida il Siviglia. Mercoledì trasferta a San Siro

Settimana prossima torna la Champions League. Mancano ancora due giornate prima di tirare le somme del primo storico girone unico della storia della competizione: giocare due partite a fine gennaio sarà una situazione inedita anche per le squadre che sono abituate alle serate europee di questo livello. Il prossimo avversario del Milan sarà il Girona: la gara si disputerà mercoledì 22 alle ore 21 e sarà l'ultima gara a San Siro della prima fase per il Diavolo che poi affronterà la Dinamo Zagabria in Croazia la settimana successiva.

Domani il Girona scende in campo ne La Liga e lo farà in casa a Montilivi contro il Siviglia: la squadra di Michel non sta ripetendo la stagione clamorosa dell'anno scorso ma è comunque in piena lotta per un altro biglietto in Europa nella prossima annata. La gara si giocherà alle ore 14. Molto diversa la situazione in Champions dove gli spagnoli hanno conquistato una vittoria e cinque sconfitte.