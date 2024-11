Eurorivali, lo Slovan Bratislava in campo venerdì alle 18

Pronti a ricominciare dopo la pausa Nazionali, l'obiettivo del Milan, che ancora non ha trovato continuità in questa stagione, è quello di recuperare punti in campionato. I rossoneri sabato 23 novembre alle 18 sfideranno a San Siro la Juventus, in un importantissimo big match per la squadra di Fonseca. Poi martedì alle 18.45 la gara di Champions League in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava. La squadra dell'ex Kucka giocherà in campionato, prima del Milan, venerdì alle 18 in casa del Kosice. Lo Slovan è primo in classifica nel torneo domestico, ultimissimo in Europa.

CHAMPIONS LEAGUE, 5ª GIORNATA

Martedì 26 novembre, ore 18.45

Slovan Bratislava - Milan

Sparta Praga - Atletico Madrid

Martedì 26 novembre, ore 21

Barcellona - Brest

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain

Inter - Lipsia

Bayer Leverkusen - Salisburgo

Manchester City - Feyenoord

Sporting CP - Arsenal

Young Boys - Atalanta

Mercoledì 27 novembre, ore 18.45

Stella Rossa - Stoccarda

Sturm Graz - Girona

Mercoledì 27 novembre, ore 21

Aston Villa - Juventus

Bologna - Lille

Celtic - Club Brugge

Dinamo Zagabria - Borussia Dortmund

Liverpool - Real Madrid

Monaco - Benfica

PSV Eindhoven - Shakhtar

CLASSIFICA

1. Liverpool 12 (d.r. +9)

2. Sporting 10 (d.r. +7)

3. Monaco 10 (d.r. +6)

4. Brest 10 (d.r. + 6)

5. Inter 10 (d.r. +6)

6. Barcellona 9 (d.r. +10)

7. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)

8. Aston Villa 9 (d.r. +5)

9. Atalanta 8 (d.r. +5)

10. Manchester City 7 (d.r. +6)

11. Juventus 7 (d.r. +2)

12. Arsenal 7 (d.r. +2)

13. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)

14. Lilla 7 (d.r. +1)

15. Celtic 7 (d.r. 0)

16. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)

17. Bayern Monaco 6 (d.r. +4)

18. Real Madrid 6 (d.r. +2)

19. Benfica 6 (d.r. + 2)

20. Milan 6 (d.r. +1)

21. Feyenoord 6 (d.r. -3)

22. Club Brugge 6 (d.r. -3)

23. Atletico Madrid 5 (d.r. -4)

24. PSV 5 (d.r. +2)

25. PSG 4 (d.r. -2)

26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)

27. Stoccarda 4 (d.r. -3)

28. Shakhtar 4 (d.r. -3)

29. Girona 3 (d.r. -4)

30. RB Salisburgo 3 (d.r. -7)

31. Bologna 1 (d.r. -5)

32. RB Lipsia 0 (d.r .-5)

33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)

34. Young Boys 0 (d.r. -10)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)

MARCATORI

5 reti: Raphinha e Lewandowski (Barcellona), Kane (Bayern), Gyokeres (Sporting CP)

4 reti: David (Lille), Vinicius (Real Madrid)

3 reti: Guirassy e Adeyemi (Borussia Dortmund), Foden e Haaland (Manchester City), Vlahovic (Juventus), Akturkoglu (Benfica), Luis Diaz (Liverpool), Kulenovic (Dinamo Zagabria), Milambo (Feyenoord), Reijnders (Milan), Sesko (Lipsia), Sima (Brest), Wirtz (Bayer Leverkusen)