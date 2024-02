Eurorivali, oggi in campo lo Slavia in campionato: quando e contro chi gioca

L'urna di Nyon ha sentenziato: agli ottavi di finale di Europa League il Milan affronterà lo Slavia Praga. Alla formazione di Stefano Pioli poteva andare sicuramente peggio, considerate le teste di serie che si potevano incrociare, Bayer Leverkusen e Liverpool su tutte, ma guai a sottovalutare una formazione che non perde in tutte le competizioni, amichevoli comprese, da addirittura 14 partite. L'andata si giocherà a San Siro il 7 marzo, il ritorno una settimana dopo il 14 marzo, a Praga.

Per questo motivo il Milan dovrà studiare nella maniera più attenta possibile questo Slavia Praga, e nel pomeriggio di oggi ci sarà occasione per iniziarlo a fare visto che la formazione ceca scenderà in campo alle ore 15 contro il Pardubice per la 22esima partita della 1.Liga. Attualmente la squadra biancorossa è seconda in campionato a meno quattro punti dai cugini dello Sparta.