Fanna: "Tudor non regala niente a nessuno. I tifosi vogliono la vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore di Verona e Inter Pierino Fanna, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Tuttosport per quanto riguarda la prossima sfida tra Hellas e Milan, che si giocherà domenica sera al Bentegodi e rappresenterà uno snodo fondamentale per la corsa verso il titolo. Fanna si è così espresso: "La squadra di Tudor non regala niente a nessuno. Vogliono il record di punti in Serie A. I tifosi gialloblù credono nella vittoria".