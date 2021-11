Fiorentina, Italiano: "Il Milan è una squadra che non ha mai perso e che sa fare tutto"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan soffermandosi sulla forza del gruppo rossonero: "Noi domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso: il Milan è una squadra che sa fare tutto, quando passiamo in svantaggio non abbiamo la forza di ribaltare il risultato. Io però dico sempre che una squadra è di valore quando ha la forza di rimediare a qualcosa di negativo. Il Milan ha iniziato un percorso diversi anni fa, noi invece abbiamo iniziato solo pochi mesi fa".