Fiorentina, Italiano spera di riavere Nico Gonzalez per il Milan

Alla fine, il tampone di Nicolas Gonzalez ha dato esito negativo ed ha scacciato il Covid-19, dopo una ventina di giorni scarsi di positività. Tirano un sospiro di sollievo il popolo della Fiorentina ed anche il suo allenatore Vincenzo Italiano, costretto però a fare i conti col calendario degli allenamenti e con la forma perduta dall'esterno d'attacco argentino: la speranza del tecnico, che già dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa, è quella di averlo già per il Milan sabato sera, ma la realtà impone piedi di piombo e più di una riflessione.

Da ormai tre settimane piene, infatti, Gonzalez non sfiora il campo. Qualcosa a livello di lavoro personale, in palestra a casa, l'ha fatto ma non è minimamente paragonabile al rettangolo verde: tutti lo sanno, Italiano per primo. La corsa contro il tempo, tra l'altro, ha un pesante handicap, quello dei controlli medici di routine cui si sta sottoponendo da un paio di giorni a questa parte e che dovrebbero fornire il loro responso oggi, con domani primo giorno utile per tornare ad allenarsi. Sperando di rubare qualche ora al destino, l'allenatore viola studia intanto anche le soluzioni: di alternativa la rosa non ne offre molte, la scelta sarà limitata, qualora Gonzalez non dovesse farcela, a due tra Saponara, Sottil e Callejon.